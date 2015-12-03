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ليالي الحلمية يعود مجدداً

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الجمعة 04-12-2015 17:09

بدأ الكاتب أيمن بهجت قمر بالعمل على جزء سادس من المسلسل المصري الشهير «ليالي الحلمية» بالشراكة مع السيناريست عمرو محمود ياسين، وستنتج هذا الجزء شركة «MBA» بالتعاون مع قطاع الإنتاج، ويقوم بإخراجه مجدي أبو عميرة.
ويعتبر «ليالي الحلمية» من أبرز ما قدمته الدراما المصرية، وهو من كتابة أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ. ويصوّر المسلسل محطات من التاريخ المصري الحديث، من عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينات على مدى خمسة أجزاء (1987، 1988، 1989، 1992، 1995) شارك فيها نخبة من فناني زاد عددهم على 300 ممثل.
وتدور أحداث العمل في حي الحلمية الذي سكنته الطبقة الأرستقراطية لفترة طويلة، قبل أن يتحول إلى حي شعبي يقيم به البسطاء من عامة الناس والطبقة والوسطى، وتحت الوسطى من المصريين.
وسيكون الجزء السادس امتداداً للجيل الثالث من الأبطال، وسيتم ربط أحداثه الدرامية مع الجيل الأساسي.
ورثة المؤلف المعروف أسامة أنور عكاشة وافقوا على فكرة إنجاز جزء جديد من رائعة والدهم، بعد جهود كبيرة من أيمن بهجت قمر في إقناعهم. وسيكون الجزء السادس جاهزاً للعرض في رمضان المقبل.

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سيدتي

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