أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذا ما يجمع فارس كرم بالشاب خالد

Google+ Print

الخميس 03-12-2015 17:15

أحيا الفنان فارس كرم حفلاً فنياً في إمارة أبو ظبي في ليلة رائعة التقى فيها جمهوره على هامش احتفالات الفورمولا وان Formula One وبحضور فعاليات سياسية واجتماعية إضافة الى محبي فارس من كافة الجنسيات العربية. قدم فارس باقة من أجمل أغنياته المعروفة مثل "عكازة"، "دادي"، "شارع الحمرا"، "التنورة"، "العاصمة" وغيرها من الأعمال الخاصة التي حولت الحدث الفني إلى تجمع شبابي كبير طغى عليه جوّ الموسيقى والرقص. وجّه فارس شكراً خاصاً لكل القائمين على تنظيم المهرجان وعايد الامارات في يومها الوطني وعيد الاتحاد آملا أن يبقى السلام مخيّما عليها.
الحفل الذي حضره لفيف كبير من أهل الاعلام الخليجي امتد حتى منتصف الليل وأدىّ خلاله فارس أغنيته الجديدة "عالطيّب" ليتفاجأ بالتفاعل الجماهيري الكبير الذي حققته الأغنية والتصفيق الكثيف الذي نالته من قبل الجمهور الخليجي.
كواليس حفل أبو ظبي جمعت بين فارس كرم والشاب خالد والفنانة أريام فدارت بينهم أحاديث وديّة، عبّر خلالها الشاب خالد عن إعجابه بفارس وبفنه، والتقطا سويا مجموعة من الصور. على صعيد آخر، يستعد فارس لطرح أغنيته الجديدة "بلا حب وبلا بطيخ" خلال الفترة المقبلة، وهي العمل الأول الذي سيجمعه مع الموسيقار ملحم بركات من كلمات الشاعر طوني أبي كرم، على ان يتم طرح أغنية "ما رح انساك" الذي لحنها الموسيقار لكرم من كلمات الشاعر نزار فرنسيس مطلع العام المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي