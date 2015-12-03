هذا ما يجمع فارس كرم بالشاب خالد

أحيا الفنان فارس كرم حفلاً فنياً في إمارة أبو ظبي في ليلة رائعة التقى فيها جمهوره على هامش احتفالات الفورمولا وان Formula One وبحضور فعاليات سياسية واجتماعية إضافة الى محبي فارس من كافة الجنسيات العربية. قدم فارس باقة من أجمل أغنياته المعروفة مثل "عكازة"، "دادي"، "شارع الحمرا"، "التنورة"، "العاصمة" وغيرها من الأعمال الخاصة التي حولت الحدث الفني إلى تجمع شبابي كبير طغى عليه جوّ الموسيقى والرقص. وجّه فارس شكراً خاصاً لكل القائمين على تنظيم المهرجان وعايد الامارات في يومها الوطني وعيد الاتحاد آملا أن يبقى السلام مخيّما عليها.

الحفل الذي حضره لفيف كبير من أهل الاعلام الخليجي امتد حتى منتصف الليل وأدىّ خلاله فارس أغنيته الجديدة "عالطيّب" ليتفاجأ بالتفاعل الجماهيري الكبير الذي حققته الأغنية والتصفيق الكثيف الذي نالته من قبل الجمهور الخليجي.

كواليس حفل أبو ظبي جمعت بين فارس كرم والشاب خالد والفنانة أريام فدارت بينهم أحاديث وديّة، عبّر خلالها الشاب خالد عن إعجابه بفارس وبفنه، والتقطا سويا مجموعة من الصور. على صعيد آخر، يستعد فارس لطرح أغنيته الجديدة "بلا حب وبلا بطيخ" خلال الفترة المقبلة، وهي العمل الأول الذي سيجمعه مع الموسيقار ملحم بركات من كلمات الشاعر طوني أبي كرم، على ان يتم طرح أغنية "ما رح انساك" الذي لحنها الموسيقار لكرم من كلمات الشاعر نزار فرنسيس مطلع العام المقبل.