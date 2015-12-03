أخبار السعودية اليوم..الأمير محمد بن سلمان يؤكد أهمية التعاون الاقتصادى مع مصر

ركزت أخبار السعودية اليوم على العلاقات الأخوية بين المملكة ومصر، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودى، اهتمام الرياض بالمشروعات التى طرحها الجانب المصرى خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى السعودى- المصرى، وترحيبه بمشاركة الجانب السعودى فيها، وتقديره لما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتخطى الروتين وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، فى تصريحاتٍ أدلى بها عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين البلدين، بحيث تكون السعودية بوابة للصادرات المصرية إلى الخليج، وتكون مصر بوابة السعودية إلى أفريقيا.

وشدد الأمير على دعمه مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودى وشركتى "أرامكو" و"سابك" فى عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية، مشيدا بالمشروعات المطروحة فى مجال التعاون الكهربائى، وبخاصة المقترحات المصرية الخاصة بالربط الكهربائى والبحرى والنقل بين البلدين.

ومن أخبار السعودية اليوم أيضا، دعوة أكاديميين واختصاصيين شرعيين بالسعودية، إلى منع حاملى فكر جماعة الإخوان من التدريس، استكمالاً لمنظومة حماية النشء من الأفكار الضالة.

واعتبرت مصادر فى تصريحاتٍ لصحيفة "عكاظ" السعودية قرار وزارة التعليم السعودية بسحب مؤلفات جماعة الإخوان من مكتبات المدارس ومراكز مصادر التعليم خطوة على الاتجاه الصحيح لكنه لا يكفى.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أصدرت مؤخرا قرارا بسحب 80 كتابًا من مكتبات المدارس لسيد قطب، وحسن البنا، ويوسف القرضاوى، مع ضرورة عدم قبول إهداءات لكتب أو مطبوعات سوى الواردة من وزارة التعليم.

ومن أخبار السعودية اليوم ايضا، إعلان الائتلاف الوطنى السورى المعارض، قائمة ممثلى الكتل التى ستشارك فى مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، الذى سيعقد فى العاصمة السعودية فى وقت لاحق هذا الشهر.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن الائتلاف قوله، فى بيان أصدره اليوم: "تم وضع القائمة على أساس تمثيل كافة الكتل فى الائتلاف الوطنى بعضو لكل كتلة، فى حين مُنحت الكتل التى تضم أكثر من مكون أحقية التمثيل بعضوين".