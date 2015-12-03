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مصادر : تعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاماً لمجلس النواب خلفا لـ"الصدر"

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مصادر : تعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاماً لمجلس النواب خلفا لـ"الصدر" مصادر : تعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاماً لمجلس النواب خلفا لـ"الصدر"
أكدت مصادر لليوم السابع أن قراراً سيصدر خلال ساعات بتعيين المستشارأحمد سعد أحد مستشارى مجلس الدولة، أمينا عاما لمجلس النواب خلفا لخالد الصدر الأمين العام للمجلس الذى تقدم باستقالته مساء اليوم وقبلها المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون البرلمانية ومجلس النواب

وكان المستشار مجدى العجاتى قد أعلن أن سبب قبوله استقالة خالد الصدر أنه اكتشف عدم حصوله على ليسانس حقوق

يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ، وزير مجلس النواب السابق أصدر ، قراراً بتعيين خالد سعد الدين الصدر أميناً عاماً لمجلس النواب خلفاً للمستشار فرج الدرى فى 15اكتوبر 2014
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