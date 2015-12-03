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بالصور.. مراقبة الأغذية بالبحيرة تضبط كمية أسماك فاسدة

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بالصور.. مراقبة الأغذية بالبحيرة تضبط كمية أسماك فاسدة بالصور.. مراقبة الأغذية بالبحيرة تضبط كمية أسماك فاسدة
شن رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملة مكبرة بمدينة كفر الدوار برئاسة محمد خميس بركات، مراقب عام الأغذية، والدكتور طارق فكرى، مدير مراقبة الأغذية، والدكتور عبد الناصر حميدة مدير عام الطب الوقائى، وإشراف الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، للتصدى لعمليات سوء تخزين السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأسماك الفاسدة مختلفة الأنواع معروضة للبيع وتم إعدامها فى الحال بمعرفة اللجنة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الباعة الجائلين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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