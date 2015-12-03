بالصور.. مراقبة الأغذية بالبحيرة تضبط كمية أسماك فاسدة

شن رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملة مكبرة بمدينة كفر الدوار برئاسة محمد خميس بركات، مراقب عام الأغذية، والدكتور طارق فكرى، مدير مراقبة الأغذية، والدكتور عبد الناصر حميدة مدير عام الطب الوقائى، وإشراف الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، للتصدى لعمليات سوء تخزين السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأسماك الفاسدة مختلفة الأنواع معروضة للبيع وتم إعدامها فى الحال بمعرفة اللجنة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الباعة الجائلين.
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