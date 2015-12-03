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بان كي مون: الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا سيعقد في نيويورك

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بان كي مون: الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا سيعقد في نيويورك بان كي مون: الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا سيعقد في نيويورك

بان كي مون

أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الخميس، أن الاجتماع الدولي المقبل للبحث عن حل سياسي للنزاع السوري، سيعقد في نيويورك وليس في فيينا التي نظمت فيها الاجتماعات السابقة.

ولم يوضح بان تاريخ الاجتماع لكن دبلوماسيين في الامم المتحدة قالوا انه سيعقد على الارجح في 18 ديسمبر، وفقاً لما نقلته “أ ف ب”.

وقال بان كي مون لصحافيين ان الدول المعنية “تنسق فيما بينها بشكل وثيق لعقد الاجتماع المقبل لعملية فيينا هنا في نيويورك”.

وتبنت 17 دولة بينها الاطراف الرئيسية في الازمة السورية مثل الولايات المتحدة وروسيا وايران، في اجتماع في فيينا منتصف نوفمبر في فيينا خارطة طريق لانتقال سياسي في سوريا.

وحدد اعضاء هذه المجموعة الدولية برنامجا زمنيا ينص على عقد لقاء قبل الاول من يناير بين ممثلي المعارضة السورية والنظام وتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.

وقال بان كي مون ان “عملية فيينا للسلام اتاحت اندفاعة جديدة”. واضاف “نعمل على اطلاق مبادرة في بداية يناير تشمل في آن واحد محادثات سياسية بين السوريين ووقفا لاطلاق النار في جميع انحاء سوريا”.

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