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سفينة حربية روسية تتجاهل رفع «العلم التركي» خلال مرروها من مضيق «البوسفور»

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سفينة حربية روسية تتجاهل رفع «العلم التركي» خلال مرروها من مضيق «البوسفور» سفينة حربية روسية تتجاهل رفع «العلم التركي» خلال مرروها من مضيق «البوسفور»

 

أرشيفية – سفينة روسية

قامت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود “ساراتوف”، بتجاهل رفع العلم التركي، وذلك خلال مرورها عبر مضيق البوسفور التركي في البحر الأبيض المتوسط.

وفقًا للتقاليد فأنه يجب على السفينة الروسية رفع علم الدولة التى يتبع لها المضيق، أو الدولة المضيفة للسفينة ومن الناحية التاريخية، فإنه يتم رفع العلم التركي لفترة وجيزة، مما يدل على احترام الأتراك، ولكنه لم يتم رفع العلم هذه المرة، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتتجه السفينة ساراتوف لميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة روسية لوجستية في البحر الأبيض المتوسط.

 

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