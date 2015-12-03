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روسيا: علاقتنا مع «أردوغان» لن تعود إلى سابق عهدها

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روسيا: علاقتنا مع «أردوغان» لن تعود إلى سابق عهدها روسيا: علاقتنا مع «أردوغان» لن تعود إلى سابق عهدها

 

مدير الديوان الرئاسي الروسي سيرجي إيفانوف

قال مدير الديوان الرئاسي الروسي سيرجي إيفانوف، إن العلاقات الروسية السابقة مع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» لن تعود إلى سابق عهدها.

وأكد إيفانوف، في تصريحات صحفية، رسالة الرئيس السنوية إلى البرلمان، اليوم الخميس، أن “فلاديمير بوتين بدء رسالته السنوية للبلاد بإشارته إلى أهم مشكلة تقف في الوقت الحالي أمام كل العالم، وهي الإرهاب الدولي، وروسيا تملك تاريخًا طويلًا في مكافحة الإرهاب وتجربة كبيرة في هذه المسألة. وقد ذكر الرئيس بوتين ذلك”، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأكمل إيفانوف قائلًا إنه: “الآن في عالم بلا حدود وعوائق لن تستطيع أية دولة لوحدها بنجاح محاربة الإرهاب، فضلًا عن ذلك، توسعت في السنوات العشر الأخيرة المساحات الخاضعة لسيطرة الإرهابيين بشكل كبير، حيث باتت تشمل الآن ليبيا والعراق وسوريا، ولن أقول مَن ولماذا وضع بداية لذلك، غير أن الحقائق أمامنا، والتهديد الرئيسي اليوم في سوريا”.

 

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