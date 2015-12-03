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«سيروتونين» هرمون السعادة اللا محدودة لدى الإنسان

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«سيروتونين» هرمون السعادة اللا محدودة لدى الإنسان «سيروتونين» هرمون السعادة اللا محدودة لدى الإنسان

اكتشاف مصدر السعادة ألا محدودة

اكتشف -أخيرًَا- عدد من العلماء أن  بعض الخلايا  تساهم في إفراز هرمون السعادة «سيروتونين» المسؤول عن سعادة الإنسان، وأنه« مصدر السعادة لا محدودة».

أكد علماء من معهد “سكولكوفو” للعلوم والتكنولوجيا في روسيا،عن اكتشاف مصدر السعادة اللا محدودة  في جسم الإنسان، تبين من خلال التجارب المخبرية التي أجراها العلماء أن الطب الحديث يمكنه أن ينمي خلايا من الجلد من دون استخدام الخلايا الجذعية.

ويشير الأطباء إلى أن هذه الخلايا قادرة على الاحتفاظ بهرمون السعادة بداخلها، حسبما أفادت روسيا اليوم.

يذكر أن عدم كفاية هرمون السعادة في جسم الإنسان، يسبب مشاكل صحية جدية له. فمثلًا يعاني من كآبة دائمة، أو الفصام، لذلك ينوي الخبراء الاستمرار في هذه الدراسة للحصول على نتائج أكثر دقة يمكنها أن تساعد في علاج هذه الأمراض.

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