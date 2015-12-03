أسامة هيكل: ائتلاف سياسي موحد بين أعضاء “في حب مصر” مع انعقاد أول جلسة بالبرلمان

قال عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، أسامة هيكل، إنّه مع انعقاد أول جلسة في البرلمان المقبل سيتم الإعلان عن ائتلاف سياسي موحد بين أعضاء قائمة “في حب مصر”، ومجموعة من المستقلين، وبعض الأحزاب الأخرى.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه: “هناك اتصالات تتم الآن بين عدد كبير من المستقلين، وحزب المصريين الأحرار تسمح لنا بأغلبية في البرلمان”.

وأوضح هيكل أنّ الانتخابات النيابية الجارية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الدولة الحديثة، لأنّها لم يكن بها تزوير، وكذلك الدولة لم تتدخل فيها بأي شكل من الأشكال، قائلاً: “من عام 2011 أول مرة مؤسسات الدولة تكتمل في إشارة إلى الانتهاء من الانتخابات النيابية”.