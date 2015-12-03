أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أسامة هيكل: ائتلاف سياسي موحد بين أعضاء “في حب مصر” مع انعقاد أول جلسة بالبرلمان

Google+ Print
أسامة هيكل: ائتلاف سياسي موحد بين أعضاء “في حب مصر” مع انعقاد أول جلسة بالبرلمان أسامة هيكل: ائتلاف سياسي موحد بين أعضاء “في حب مصر” مع انعقاد أول جلسة بالبرلمان

أسامة هيكل

قال عضو مجلس النواب عن قائمة في حب ، أسامة هيكل، إنّه مع انعقاد أول جلسة في البرلمان المقبل سيتم الإعلان عن ائتلاف سياسي موحد بين أعضاء قائمة “في حب مصر”، ومجموعة من المستقلين، وبعض الأحزاب الأخرى.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه: “هناك اتصالات تتم الآن بين عدد كبير من المستقلين، وحزب المصريين الأحرار تسمح لنا بأغلبية في البرلمان”.

وأوضح هيكل أنّ الانتخابات النيابية الجارية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الدولة الحديثة، لأنّها لم يكن بها تزوير، وكذلك الدولة لم تتدخل فيها بأي شكل من الأشكال، قائلاً: “من عام 2011 أول مرة مؤسسات الدولة تكتمل في إشارة إلى الانتهاء من الانتخابات النيابية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية