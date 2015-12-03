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قيادات الأزهر بالأقصر يتفقدون العمل بمستشفى شفاء الأورمان للأورام

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قيادات الأزهر بالأقصر يتفقدون العمل بمستشفى شفاء الأورمان للأورام قيادات الأزهر بالأقصر يتفقدون العمل بمستشفى شفاء الأورمان للأورام
صرح مصطفى زمزم مدير المركز الإعلامى لجمعية الأورمان، بأن قيادات منطقة الأقصر الأزهرية زاروا، اليوم الخميس، موقع مستشفى شفا لحث العاملين وتحفيزهم على إنجاز العمل.

كان فى الزيارة الشيخ يسرى محمد حسن رئيس الإدارة المركزيه لمنطقة الأقصر، والشيخ محمود رياض مدير عام المنطقة، وأحمد على مدير التعليم النوعى، وجمالات كامل مدير التعليم الاعدادى، ونفيسة عبد الراضى مدير رياض الأطفال ومدير إدارة الكمبيوتر والتعليم، ومحمود عبدالله مدير الإدارة الهندسية، وضياء الهامى عضو فنى بإدارة الكمبيوتر، وعبدالناصر أمين مدير الإدارة القانونية.

وأكد زمزم بأن زيارات أهالى الأقصر والقيادات بمحافظة الاقصر لموقع العمل لها طابع تحفيزى للمكان لانجاز العمل، حيث يعتبر مستشفى شفاء الأورمان هو الأول من نوعه فى الصعيد بمحافظة الاقصر والذى يستهدف المرضى من أهالى الصعيد، ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الاولى من قبل شركة المقاولون العرب فى بداية الشهر القادم.

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