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مقتل طفلة بعد سرقة «حلقها الذهب» في بني سويف

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مقتل طفلة بعد سرقة «حلقها الذهب» في بني سويف مقتل طفلة بعد سرقة «حلقها الذهب» في بني سويف

اللواء رضا طبلية مدير أمن بني سويف

 

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3سنوات، مصرعها، بقرية الشيخ سليمان التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، حيث عثر أهالي القرية على جثة الطفلة، ملقاة في زراعات القرية، بعد أن قام مجهول بخنقها، وتجريدها من قرطها الذهب “حلق”، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد هشام درويش، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغًا من خالد محمد متولى سائق توك توك ـ 30 سنة مقيم بذات القرية، بدائرة المركز، يفيد بعثوره على جثة طفلته جناـ 3 سنوات ملقاة في أحد الأراضي الزراعية بالقرية، بعد أن تغيبت عن المنزل لأكثر من 24 ساعة.

وانتقل الرائد محمد عبد اللطيف، رئيس وحدة مباحث المركز، لموقع الحادث ، وتبين من التحريات الأولية وأقوال والدي الطفلة، أن يكون سبب القتل، السرقة، حيث إنها كانت ترتدى قرطًا ذهبيًا “حلق” وقد لوحظ اختفاؤه من أذنيها.

وبعد إجراء معاينة الطب الشرعي، صرح مدير النيابة بدفنها، وتكثف المباحث تحرياتها لكشف الجريمة.

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