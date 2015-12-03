صور | المستشار الطبي لوزير التعليم العالي يتفقد مستشفى الطوارئ بالمنصورة

كتب – عمرو الحوتي

رافق الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة الدكتور خالد عبد الباري مستشار وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية خلال جولة تفقدية لمستشفى النقاهة ومستشفى الطوارئ، للتعرف على الوحدات والأقسام المختلفة ومستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفيات الجامعية.

تمت الجولة بحضور الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب والدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون البيئة والدكتور أحمد بدوي وكيل كلية الطب للدراسات العليا والدكتور أيمن الشرباصي مدير مستشفيات جامعة المنصورة والدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ والدكتور أحمد عبد الوهاب مدير مستشفى النقاهة.

وقدم الدكتور أيمن الشرباصى شرحا للأقسام المختلفة لمستشفى النقاهة، وعدد الحالات التي يستقبلها يوميا والخدمات الطبية التي تقدم للمرضى كما قدم شرحا للخدمات الطبية في حدود الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المادية والطبية التي تحتاجها المستشفيات، لتطويرها للقيام بدورها في خدمة المرضى.