عمال طردتهم قرية سياحية بالغردقة يناشدون «السياحة والقوى العاملة‎» التدخل لصرف مستحقاتهم

حرر العشرات من العاملين بإحدى القري السياحية بمنطقة الممشي السياحي الغردقة “سلطان بيش” المملوك لرجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، بلاغات بمكتب العمل بالغردقة وشرطة السياحة، بعد قيام مالك القرية السياحية بطردهم والاستغناء عنهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأكد العمال أنهم يعملون بالقرية السياحية بمختلف الإدارات منذ عدة سنوات، وأن بينهم من يعمل منذ 15 عامًا، وتم إبلاغهم من إدارة القرية السياحية بالاستغناء عنهم وأنهم لم يقوموا بالحصول على مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر ونسبة 12 % الخدمة ومقابل الأجازات، وتم منع الوجبات الغذائية عنهم منذ أسبوعين لاجبارهم على ترك العمل والسكن.

واتهم عمال القرية السياحية مسؤولي مكتب العمل بعدم التحرك أوالتحقيق في شكواهم مجاملة لمالك القرية السياحية.

وطالب العمال وزيري السياحة والقوي العاملة ومحافظ البحر الأحمر بالتدخل للتحقيق في واقعة طردهم واجبار مالك القرية السياحية على صرف مستحقاتهم المالية وإلغاء قرار الاستغناء عنهم.

كانت جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر قد طالبت ملاك الفنادق والقرى السياحية بعدم الاستغناء عن أي عمالة بهذه المنشات حتى تنهى أزمة انخفاض الاشغالات السياحية بالغردقة.