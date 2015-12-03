هدية الشتاء.. البرتقال يقلل الإصابة بالسرطان ويساعد على فقدان الوزن

من المعروف أن البرتقال يحتوى على فيتامين “C” وهو أحد مضادات الأكسدة القوية لجسم الإنسان، حيث إن لديه القدرة على تقليل الإصابات بالأمراض، بالإضافة إلى أنه يوفر مقاومة شرسة ضد العوامل المعدية، ويحمى الجسم ضد التهابات الجذور الحرة الموجودة فى الدم التى تسبب السرطان.

وأوضح فريق من الباحثين في تقرير حديث نشر مؤخراً عبر صحيفة “Newsmax Health”، أن البرتقال يحتوى على مادة “Narigenin” التى هى إحد مضادات الأكسدة الجيدة والمضادة للالتهابات والتى تعزز الجهاز المناعى، كما أنها تساعد فى تحييد تأثير الجذور الحرة وجزيئات الأكسجين غير مستقرة في الجسم البشرى، وهذه الآثار تغير مسار ظهور علامات الشيخوخة مثل الندبات والتجاعيد مما يتيح للجلد الكمال والتوهج والتألق وخاصة للنساء.

وأشار الباحثون إلى أن البرتقال يساعد فى فقدان الوزن وذلك لإنه يحتوى على كمية كبيرة من الألياف، كما أنه يحتوى على العناصر الغذائية الحيوية لجسم الإنسان مثل الثيامين، النياسين، فيتامين B6 والمغنيسيوم والنحاس.

وأضاف الباحثون أن كل هذه المحتويات تساعد فى فقدان الوزن وتوفر جميع العناصر والفيتامينات اللازمة لجسمك.