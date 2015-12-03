أطعمة ترفع ضغط الدم.. منها المعلبات واللحوم المصنعة.. اعرف إيه اللى يخفضه

أسباب ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم من الأمراض الشائعة بين البعض وهناك العديد من العوامل التى تساهم فى رفع فرص التعرض لضغط الدم.

عن أهم الأسباب التى تؤدى لإرتفاع ضغط الدم يقول خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن هناك العديد من العوامل التى تساعد على ارتفاع ضغط الدم، منها العضوية كأمراض القلب والسكر والسمنة، ومنها العوامل النفسية كالتوتر والقلق.

>وفى جميع الأحوال فإن ارتفاع ضغط الدم يعالج بثلاث طرق، أولها علاج الأسباب العضوية والنفسية المؤدية لارتفاع ضغط الدم، ثانيا تناول العلاجات المخفضة لضغط الدم تبعا لإرشادات الطبيب، ثالثا تناول الطعام الصحى والذى يسهم فى خفض ضغط الدم، وهى أكثر الطرق فاعلية.

طرق علاج ضغط الدم

>عن أهم الطرق التى تساهم فى علاج ضغط الدم يؤكد خالد يوسف أن الغذاء الصحى أهم العوامل المساعدة لخفض ضغط الدم، ويجب أولا التنبه إلى قائمتين من الطعام.>القائمة الأولى التى تساعد على رفع نسبة ضغط الدم، وهى ما يجب الابتعاد عنها أو الحد من تناولها وتشمل الملح، والطعام الغنى بالدهون المشبعة، والأطعمة المحفوظة والمعلبة واللحوم المصنعة.> القائمة الثانية والتى تعمل على خفض نسبة ضغط الدم المرتفع، وتضم الكركديه البارد، وعصير الليمون، والكمثرى، والخضراوات الورقية شديدة الخضرة، والحبوب الكاملة مثل البليلة والشوفان.