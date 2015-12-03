كاميرون: على الاتحاد الأوروبي التعاون بشكل أكبر في مكافحة الإرهاب

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يوم الخميس، إن بلاده ترغب في أن تكون جزءًا من “اتحاد أوروبي معدل” وإن الاتحاد يحتاج لتعاون أقوى بين أعضائه لمكافحة الإرهاب.

وأضاف كاميرون خلال زيارة لبلغاريا العضو بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي “أريد للاتحاد الأوروبي أن ينتهج سياسة أكثر تنافسية فيما يخص النمو والوظائف. أريد لبريطانيا أن تبقى في اتحاد أوروبي معدل.”

وبحسب رويترز قال كاميرون إنه سيستغل اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق الشهر الحالي للتركيز على الإصلاحات التي يسعى اليها فيما يخص علاقة بريطانيا بالاتحاد.

وفي وقت سابق قال كاميرون للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه لا يتوقع التوصل لاتفاق بشأن خططه لإجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع المزمع هذا الشهر.