القبض على متهم فى 6 وقائع تعدى على منشآت شرطية بالعلمين

ألقى ضباط خدمة تمركز الكيلو 8 على طريق العلمين- وادى النطرون، القبض على مطلوب فى 6 قضايا تعدى على منشآت شرطية، أثناء استقلاله سيارة غير مسجلة بالمرور.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم بضبط، السيارة رقم " 1723 ج ه و " قيادة " إسلام .م .ا " - 29 سنة، مشرف مبيعات و مقيم دائرة قسم أول المنتزه فى الإسكندرية - بسؤاله عن رخصتي القيادة والتسيير تبين عدم حيازته لهما وأوضح انه اشترى السيارة، من شخص يدعى " عصام .ع " بدون أى عقود ومستندات ملكية .

>وبرفع بصمتي الشاسية والموتور تبين وجود تلاعب، وأن اللوحات المعدنية المثبتة عليها منصرفة لسيارة أخرى، وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب فى 6 قضايا "تعدى على منشآت شرطية"، فتم التحفظ عليه والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحالته للنيابة.

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