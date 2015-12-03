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رئيس جامعة دمياط يلتقى أعضاء هيئة تدريس كلية التربية النوعية

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رئيس جامعة دمياط يلتقى أعضاء هيئة تدريس كلية التربية النوعية رئيس جامعة دمياط يلتقى أعضاء هيئة تدريس كلية التربية النوعية
التقى الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط اليوم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري والعمال بكلية التربية النوعية، في إطار التواصل مع أطراف الجامعة لمناقشة كافة الأمور ذات الصلة بالعملية التعليمية والوظيفية .

وتطرق رئيس الجامعة إلى نقاط هامة، على رأسها التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والجهود المبذولة في ملف الإنشاءات، والتي اقتربت المرحلة الأولى منها على الانتهاء.

كما أوضح رئيس الجامعة أن قرارات مجلس الجامعة يتم مناقشتها بكل حيادية وموضوعية وبموافقة كافة أعضاء المجلس، مع إحالة بعض القرارات التي هي من سلطة رئيس الجامعة لمجلس الجامعة لمناقشتها والأخذ بالرأي الأدق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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