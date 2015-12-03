مستثمر بالبحر الأحمر: الرئيس أكد عدم فرض حراسة على رجال الأعمال

قال رجل الأعمال محمد شوقى عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر والذى شارك فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من رجال الأعمال، إن الرئيس أكد لهم أنه لا تأميم ولا فرض حراسة علي رجال الاعمال.

وأضاف شوقي لـ "اليوم السابع" أن اللقاء كان بمثابة رسالة طمأنة لهم وعلى الاستثمارات الخاصة بهم فى مصر.

وأوضح شوقي أن الرئيس طالب رجال الأعمال بالتوسع فى أعمالهم واستثماراتهم، وأن يضخوا استثمارات جديدة فى مصر، ورسالة اخري من الرئيس بان مصر دولة قانون.

وكشف شوقى أن اللقاء استمر لاكثر من ثلاث ساعات متواصلة بمشاركة نحو 35 رجل أعمال من مختلف القطاعات.