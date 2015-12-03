أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مستثمر بالبحر الأحمر: الرئيس أكد عدم فرض حراسة على رجال الأعمال

Google+ Print
مستثمر بالبحر الأحمر: الرئيس أكد عدم فرض حراسة على رجال الأعمال مستثمر بالبحر الأحمر: الرئيس أكد عدم فرض حراسة على رجال الأعمال
قال رجل الأعمال محمد شوقى عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر والذى شارك فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من رجال الأعمال، إن الرئيس أكد لهم أنه لا تأميم ولا فرض حراسة علي رجال الاعمال.

وأضاف شوقي لـ "اليوم السابع" أن اللقاء كان بمثابة رسالة طمأنة لهم وعلى الاستثمارات الخاصة بهم فى .

وأوضح شوقي أن الرئيس طالب رجال الأعمال بالتوسع فى أعمالهم واستثماراتهم، وأن يضخوا استثمارات جديدة فى مصر، ورسالة اخري من الرئيس بان مصر دولة قانون.

وكشف شوقى أن اللقاء استمر لاكثر من ثلاث ساعات متواصلة بمشاركة نحو 35 رجل أعمال من مختلف القطاعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية