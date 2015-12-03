وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: إجراءات وقائية للتخلص من ثعابين الكوبرا

قالت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، خلال تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل لجنة لبحث الشكاوى من وجود ثعابين "الكوبرا" بالوحدة الصحية بالبراشة خليج قبلى مركز مطوبس.

وأضافت وكيل الوزارة، أن اللجنة تشكلت من مدير الإدارة الصحية بمطوبس، ومدير إدارة الطب البيطرى، والدفاع المدنى، ومجلس المدينة بمركز ومدينة مطوبس وبمعاينة الوحدة الصحية تبين أن السبب الرئيسى فى وجود الثعابين الحشائش وحدائق الفاكهة خارج محيط الوحدة الصحية.

وقالت المعداوى، تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والمتبعة بكل دقة وحرص فى هذا الشأن من قبل اللجنة المشكلة " وضع طعوم سامة للتخلص من هذه الثعابين ".

وأضافت وكيل الوزارة، أن اللجنة رأت بأنه لا يوجد داعى من القلق لغلق الوحدة الصحية فى فترة العمل الرسمية نهاراً وخصوصاً أن نشاط الثعابين يكون ليلاً مؤكده أن هناك متابعة للوحدة الصحية.



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