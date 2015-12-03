بنك الإسكان يكرم محافظى جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان

قام فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، بتكريم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان لجهودهم فى مجال السياحة، وذلك خلال المبادرة التى قام بها البنك لتنشيط السياحة الداخلية حيث عقد مجلس إدارته بمدينة شرم الشيخ، بحضور مديرى الفروع والعملاء المميزين، وبعض موظفى البنك، لقضاء إجازة آخر الأسبوع، فى إطار مبادرات تنشيط السياحة الداخلية .

وقد ألقى فودة كلمة أشاد فيها بجميع المبادرات المماثلة بداية بمبادرة وزير العدل الذى اصطحب 350 مستشارا ومرورا بباقى المبادرات للجامعات المصرية، حيث تقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة لمبادرة "اعرف بلدك" التى بدأت منذ اسبوعين على مدار 20 فوجا شبابيا كل فوج لا يقل عن 1500 شاب وفتاة.

وأكد أن السياحة عائدة قريبا وأشار للقاء وزير السياحة بالسفير البريطانى، ولقائه بسفير روسيا فى القاهرة، وان هناك جهودا مكثفة لعودة السياحه الروسية التى لا غنى عنها واعرب عن احترامه للشعبين الروسى، والإنجليزى، حيث كان يأتى إلى شرم الشيخ 25 ألف سائح روسى، و10 آلاف سائح انجليزى ولا غنى عنهم.

وأعرب محافظ البحر الأحمر عن سعادته بهذه المبادرات وقال "إن هؤلاء هم ابناء مصر فعلا وليس غريبا على شعبها" واضاف أن شرم الشيخ لا يضاهيها اى مقصد سياحى على مستوى العالم.

كما تقدم محافظ اسوان بالشكر لاعضاء بنك التعمير واكد أن شرم الشيخ ليست مجرد مدينة سياحية بل تمثل مصر جميعها، ودعى جميع الشباب للقيام برحلات إلى اسوان وزيارة السد العالى اكبر مشروع فى القرن العشرين على حد قوله، واضاف انه لا بد أن يعرف الشباب ما تم من انجازات ويزوروا جميع المدن السياحية.

كما اشاد رئيس بنك التعمير بالمحافظين ومجهوداتهم حيث قدم لهم درع البنك، كما قام ايضا بتكريم اللواء أمير سيد أحمد مساعد وزير الدفاع للمشروعات، وسراج سعد الدين، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية.

ومن الجدير بالذكر انه قد عقد اجتماع هيئة التنمية السياحيه برئاسة اللواء أمير سيد أحمد، بشرم الشيخ فى اطار جهود الحكومة فى تنشيط السياحه الداخلية.



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