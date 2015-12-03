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بالصور.. الآلاف يلتفون حول الطنطاوى أصغر نائب بكفر الشيخ احتفالاً بفوزه

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بالصور.. الآلاف يلتفون حول الطنطاوى أصغر نائب بكفر الشيخ احتفالاً بفوزه بالصور.. الآلاف يلتفون حول الطنطاوى أصغر نائب بكفر الشيخ احتفالاً بفوزه
التف الآلاف حول أحمد الطنطاوي الصحفي أصغر نائب بمحافظة كفر الشيخ الذي تمكن من الفوز بأحد مقاعد الدائرة السابعة الأربعة " دسوق – قلين " من نواب سابقين لهم ثقل جماهيري ومكانة بالمحافظة .

وقال طنطاوي لأهالي الدائرة إن كلمات الشكر والعرفان لن تعبر عما بداخله تجاه كل أبناء الدائرة الذين ساندوه ومن لم يمنحه صوته، وسيكون خادماً لهم ولمصرنا الحبيبة .

وأضاف الطنطاوي أن لديه برنامج قوي لخدمة أهالي الدائرة يسعى لتحقيقه، كما وعد بتواجده بين الأهالي في الشوارع وفي الأزقة وعلى المقاهي.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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