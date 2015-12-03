بالصور.. الآلاف يلتفون حول الطنطاوى أصغر نائب بكفر الشيخ احتفالاً بفوزه

التف الآلاف حول أحمد الطنطاوي الصحفي أصغر نائب بمحافظة كفر الشيخ الذي تمكن من الفوز بأحد مقاعد الدائرة السابعة الأربعة " دسوق – قلين " من نواب سابقين لهم ثقل جماهيري ومكانة بالمحافظة .

وقال طنطاوي لأهالي الدائرة إن كلمات الشكر والعرفان لن تعبر عما بداخله تجاه كل أبناء الدائرة الذين ساندوه ومن لم يمنحه صوته، وسيكون خادماً لهم ولمصرنا الحبيبة .

وأضاف الطنطاوي أن لديه برنامج قوي لخدمة أهالي الدائرة يسعى لتحقيقه، كما وعد بتواجده بين الأهالي في الشوارع وفي الأزقة وعلى المقاهي.



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