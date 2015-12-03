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صور| مباحث مرور الوادي الجديد تضبط 4سيارات مهربة بمناطق جبلية في الفرافرة‎

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صور| مباحث مرور الوادي الجديد تضبط 4سيارات مهربة بمناطق جبلية في الفرافرة‎ صور| مباحث مرور الوادي الجديد تضبط 4سيارات مهربة بمناطق جبلية في الفرافرة‎

السيارات المضبوطة

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من​ ​رئيس مباحث مرور المحافظة، يفيد بضبط سيارات مهربة ومجهولة المصدر في مناطق جبلية بواحة الفرافرة، خلال حملة مرورية مكبرة بقيادة رئيس مباحث مرور الوادي الجديد.

أسفرت عن ضبط سيارتين م دفع رباعي “جيب”، مخبأة في إحدى المناطق الجبلية، بعد ورود معلومات سرية عن تمركز سيارات بدون لوحات معدنية في مناطق جبلية بالفرافرة، وتم تشكيل قوة أمنية، وضبطت السيارتين متوقفتين في مناطق حبلية متفرقة بالفرافرة، وبالكشف عن طريق أرقام شاسيهات السيارات، تبين انها مجهولة المصدر، ومهربة عن طريق الحدود الدولية الغربية للمحافظة.

كما تمكنت الحملة بمركز الفرافرة، بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم الفرافرة بقيادة النقيب عمرو حشاد ، من ضبط سيارة رقم ” 40058″ ملاكي الوادي، متلاعب في رقم الشاسيه، وتبين أنها ملك لاحد المواطنين بالواحات البحرية، وأنه تم تغيير السيارة بالكامل، وضبط سيارة دفع رباعي رقم ” هـ . ع 4631 ” متلاعب في رقم الشاسيه بها وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

تم التحفظ علي السيارات، وتحرير المحاضر رقم “445 ، 446 ، 447 ، 448 ” جنح مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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