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نيابة الأقصر تحقق في وفاة سيدة إثر جرعة بنج في مركز للعيون‎

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نيابة الأقصر تحقق في وفاة سيدة إثر جرعة بنج في مركز للعيون‎ نيابة الأقصر تحقق في وفاة سيدة إثر جرعة بنج في مركز للعيون‎

النيابة العامة

تحقق نيابة الأقصر بإشراف المحامي العام الأول للنيابات، أحمد عبد الرحمن، التحقيق في واقعة وفاة سيدة داخل مركز طبي خاص إثر قيام طبيب بتخديرها دون مساعدة طبيب تخدير.

وتبين من التحقيقات التي باشرها حمدي عبد العليم وكيل أول النيابة برئاسة حامد النجار وسكرتارية أحمد عبد الفتاح، أن الطبيب المتهم قام بحقن المجني عليها وتدعى “فاطمة .م.ح” 55 عامًا بجرعة بنج خاطئة دون الاستعانة بطبيب التخدير مما أدى إلى وفاتها.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها دخلت مركز طبي متخصص في جراحة العيون لإجراء جراحة لإزالة مياه بيضاء بإحدى عينيها فقام طبيب العيون الذي أجرى لها العملية بحقنها بجرعة بنج  خاطئة دون الاستعانة بطبيب التخدير ما نجم عنه وفاة السيدة.

وقررت النيابة باستعجال النيابة تقرير الباثولوجي الذي يعكف على إعداده أطباء مصلحة الطب الشرعي.

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