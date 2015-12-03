تقرير في الجول - أفضل 16 مغامرة يمكن خوضها في فوتبول مانجر 16

إن كانت ممارسة كرة القدم متعة، فإن لخوض تجربة التدريب بلعبة "فوتبول مانجر" مذاق خاص لدى البعض.

سلسلة "فوتبول مانجر" أصدرت نسختها الجديدة لعام 2016 قبل عدة أسابيع، وكالعادة تسارع عشاقها على حجز نسخهم لبداية مغامرة جديدة في التدريب مع إضافات جديدة لتحسين اللعبة.

موقع “FourFourTwo” أصدر تقريرا يرشح فيه أكثر 16 أندية سيمتعون المستخدم إذا تولى تدريبهم في اللعبة.

1) أرسنال

أرسنال جاء على رأس قائمة “FourFourTwo” للأندية الأكثر إمتاعا في لعبة "فوتبول مانجر 16"، إذ أنك سينتظرك مهمة ثقيلة هدفها هو إعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2003/2004 إلى خزائن النادي اللندني.

أولى مهماتك ستكون استقدام مهاجم من الطراز الرفيع، لكن من هو؟ كريم بنزيمة لن يرحل عن ريال مدريد، فهل يكون جونزالو هيجواين؟ أم بيير أوباميانج؟ أو ستفكر في حل أخر؟ على كل حال ستملك ميزانية بـ 64 مليون استرليني لاستقدام احتياجاتك.

2) واتفورد

النادي الثاني في القائمة هو واتفورد الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا. واتفورد هذا الموسم هو صاحب الميزانية الأعلى بين الصاعدين للدوري الممتاز.

تولي قيادة واتفورد سيمنحك فرصة إنفاق مبلغ 17 مليون استرليني في السوق، والهدف هو تفادي الهبوط فقط، مع قائمة من اللاعبين الجيدين، والذين سيجعلون من مهمتك ممكنة.

3) بنفيكا

بعيدا عن الدوري الإنجليزي هذه المرة تأتي مهمة أخرى ممتعة تكمن في تدريب بنفيكا البرتغالي.

عملاق لشبونة وحامل لقب الدوري البرتغالي فقد هذا الموسم مهاجمه ليما، وظهيره الأيمن ماكسي بيريرا الذي انتقل إلى بورتو.

ليس هذا كل شيء، فقد رحل عنهم مدربهم خورخي خيسوس وانتقل إلى تدريب الغريم سبورتنج لشبونة، ومهمتك هنا ستكون منع خيسوس من الاستمرار في حصد الألقاب مع ناديه الجديد، والتي بدأها بالفعل على أرض الواقع بحصد لقب كأس السوبر على حساب بنفيكا قبل أن يقصيهم من كأس البرتغال ويفوز عليهم في الدوري بثلاثية مقابل لا شيء وسط جمهورهم.

وميزانيتك في تلك المهمة ستكون 11 مليون استرليني للانتقالات الصيفية.

4) توتنام

المهمة في توتنام هي إنهاء الموسم في المركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ستملك في فريقك لاعبون مهمين يتمثلون في هاري كين، إيريك داير، بجانب لاميلا وتاونسند، لكن إن لم يكونوا هؤلاء كافيين، فبإمكانك إنفاق 21 مليون استرليني على التعاقدات الجديدة.

5) ريال مدريد

حتى وإن كانت مهمتهم ليست ممتعة، فربما ريال مدريد سيحصل على أكبر عدد من الراغبين في تدريبه باللعبة، بحكم شعبيته الواسعة.

مهمة تدريب ريال مدريد هذا الموسم ممتعة أيضا، فالهدف هو إيقاف هيمنة برشلونة وتعديل ما يخربه رافائيل بنيتيث في الحقيقة.

لكن مهلا، المفاجأة الصادمة لك ستكون في الميزانية المرصودة للتعاقدات، فلا تظن أنك ستبني جالاكتيكوس جديد، لأنك لن تنفق أكثر من 11 مليون استرليني، هم فقط المرصودين من إدارة النادي.

6) مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد جاء سادسا في القائمة، والهدف من المهمة هو تأمين اللقب الكبير الأول للريد ديفيلز بعد رحيل السير أليكس فيرجسون.

وإن كنت من محبين إنفاق المال الكثير في سوق الانتقالات، فيكون مانشستر يونايتد اختيارا نموذجيا لأن مبلغ 60 مليون استرليني سيكون متاحا أمامك.

7) إنتر ميلان

أخيرا في إيطاليا. تدريب إنتر ميلان سيكون مهمة ممتعة لأنك لابد أن تعيد لقب الإسكوديتو إلى الفريق الأزرق والأسود.

المالك الإندونيسي إيريك توهير سيوفر لك مبلغا كبيرا لاستقدام صفقات جديدة، وفي انتقالات يناير سيوفر لك المزيد.

8) نوريتش سيتي

مغامرة نوريتس سيتي ستكون محفوفة بالمخاطر، فالميزانية المرصودة ليست بحجم ميزانية واتفورد، ولكنك ستتحكم في 11 مليون استرليني فقط.

مهمتك ستكون إبقاء الفريق في الدوري، وتكوين فريقا قويا بمبلغ زهيد.

9) ساوثامبتون

رونالد كومان يبلي حسنا مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، وبعد أن تأهل معهم للدوري الأوروبي، فعليك أن تحافظ على قوام الفريق أولا، واستخدام مبلغ 10 ملايين استرليني لاستقدام المزيد من المواهب الصاعدة.

10 أتلتيكو مدريد

للدوري الإسباني تواجد أيضا في قائمة “FourFourTwo”، فمع أتلتيكو مدريد ستكون مهمتك هي الوصول لما حققه نظيره في الحقيقة دييجو سيميوني بالفور بلقب الدوري على حساب العملاقين برشلونة وريال مدريد.

والصعوبة الأكبر تكمن في أن ميزانيتك لذلك لن تتعدى الأربعة ملايين استرليني، ومع ذلك علىك التغلب على برشلونة وريال مدريد وإذافة ليجا جديدة في خزائن الفريق.

قائمة “FourFourTwo” ضمت أسماء أخرى تتمثل في دربي كاونتي الراغب في العودة للدوري الممتاز بعد أن كان قريبا بالموسم المنصرم، وهناك أيضا باير ليفركوزين الألماني، بيرنلي الذي هبط للدرجة الأدنى في إنجلترا ويريد العودة، وأخيرا هناك بايرن ميونيخ الذي سيوفر لك مبلغ 40 مليون للتعاقدات وميدلسبرا الذي ينافس بقوة هذا الموسم على الصعود للدوري الممتاز.