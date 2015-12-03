بعد ' كوميديا ' تشيرشيف - مؤتمر بيريز: ريال مدريد لم يخطئ.. ويهدد الاتحاد الإسباني

عقد رئيس ريال مدريد فلورنتنيو بيريز مؤتمرا صحفيا يوم الخميس للتحدث عن الأزمة المثارة حاليا حول إمكانية خروج فريقه من مسابقة كأس إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد واجه قادش في دور الـ32 من كأس إسبانيا وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، لكن الأزمة أن الفريق الملكي أشرك دينيس تشيرشيف رغم إيقافه.

فاللاعب الروسي كان من المفترض ألا يشارك بسبب إيقافه بعد حصوله على عدة إنذارات أثناء إعارته خلال الموسم الماضي لفياريال.

وقدم نادي قادش شكوى للاتحاد الإسباني يوم الخميس من أجل إقصاء ريال مدريد من البطولة بعد إشراكه للاعب موقوف.

وعقد بيريز مؤتمرا للرد على كل تلك المزاعم وكل ما يلي على لسانه.

"الإيقاف ليس صحيحا فنحن في ريال مدريد لم يتم إعلامنا من قبل الاتحاد الإسباني بإيقاف اللاعب، ولا حتى اللاعب نفسه تم إبلاغه بذلك الأمر".

"ما حدث يوم الأربعاء لم يحدث من قبل لريال مدريد، إذا لم نكن نعلم عن قرار الإيقاف أي شيء فالعقوبة لا يمكن لها أن تنفذ".

"لقد تأكدنا من أن كل اللاعبين الذين تم استدعائهم للقائمة موقفهم صحيح من المشاركة، نحن لدينا قسم خاص بتلك الحالات في النادي ولم يخطرهم أحد بإيقاف تشيرشيف".

"سنقوم بالاستئناف ضد قرار الاتحاد الإسباني وإن لزم الأمر سوف نلجأ للمحاكم فنحن لم نتلق أي إخطار بإيقاف اللاعب".

"قرار الإيقاف لا يمكن تنفيذه إلا في حالة إخطار اللاعب شخصيا هذا هو ما أعرفه وأفهمه".

"إذا تم إخطار أتليتك بلباو بقرار إيقاف راؤول جارسيا، لماذا لم يتم إعلامنا"؟

"الأمر ليس كبيرا فموقفنا صحيح للغاية".