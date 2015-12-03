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سلطات المطار تضبط ساعات تجسس بطرد بريدى قادم من الصين

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سلطات المطار تضبط ساعات تجسس بطرد بريدى قادم من الصين سلطات المطار تضبط ساعات تجسس بطرد بريدى قادم من الصين
تمكنت السلطات الجمركية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس من إحباط محاولة تهريب ساعات تجسس عالية الجودة بطرد بريدى قادم من الصين.

اشتبه مدحت علام بجمرك الطرود البريدية فى طرد شخصى قادم من الصين بوزن واحد كيلو يحتوى على عدد 7 ساعات يد رجالى وبالتدقيق فيها اتضح له أن 4 منها تحتوى على كاميرا تصوير صوت وصورة عالية الدقة.

وأمر حسام حسن عثمان مدير إدارة الحركة بحجز الطرد وبعرضه على وفاء على مدير الجمرك وعبد المنعم عليوه مدير عام طرود البريد، حيث أمرا باستدعاء صاحب الطرد واتخاء الإجراءات القانونية حياله، لأنها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998.
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