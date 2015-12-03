ظهور مدير المكتب السياسي لجيش كوريا الشمالية بعد 22 يومًا من الغياب

ظهر المسؤول العسكري الكوري الشمالي هوانج بيونج سو علنًا للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، وسط وجود توقعات بزيارته إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي.

وبحسب يونهاب الكورية الجنوبية قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعب الكوري الشمالي هوانج بيونج سيو رافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في زيارة تفقدية إلى مشتل تابع للجيش.

ويعتبر ذلك المرة الأولى التي ظهر فيها هوانج في مناسبة عامة منذ أن ألقى كلمة خلال جنازة رسمية لمارشال عسكري في مطلع نوفمبر.

ويعتقد أن هوانج عاد إلى بيونج يانج بعد زيارته الأخيرة إلى الصين لخضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري وفقا لمصدر مطلع على الشؤون الكورية الشمالية.

ويرى محللون في الخارج أن الاختفاء المفاجئ للمسؤولين الكوريين الشماليين عن المناسبات العامة يرتبط بإمكانية التطهير أو العقاب.

ولكن بعض الخبراء قللوا من صحة التكهنات التي تقول بأن هوانج تم تطهيره مشيرين إلى مكانته الرفيعة في الشمال.

ويعتبر وضع هوانج في الشمال على نطاق واسع مستقرًا نسبيًا، كما إنه تم منحه مؤخرًا لقب “بطل” في كوريا الشمالية تقديرًا لدوره في إزالة مكبرات الصوت للدعاية على الحدود التي وضعها الجيش الكوري الجنوبي.