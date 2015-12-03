أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قرار جمهوري يُتيح لـ«القوات المسلحة»استخدام الأراضي والعقارات التي تُخليها لتنمية مواردها

Google+ Print
قرار جمهوري يُتيح لـ«القوات المسلحة»استخدام الأراضي والعقارات التي تُخليها لتنمية مواردها قرار جمهوري يُتيح لـ«القوات المسلحة»استخدام الأراضي والعقارات التي تُخليها لتنمية مواردها

الرئيس عبدالفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١.

وتنص المادة الأولى من القرار الجمهوري ، الذي نشرته الجريدة الرسمية ، على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١، النص التالي: ” كما يتولى الجهاز تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده ، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي “.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ..النص التالي : ” فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار يكون التصرف في هذه الأراضي والعقارات طبقا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الجهاز وتنظيمه أو في لوائحه الصادرة بناء على هذا القرار ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة