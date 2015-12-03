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محمد الأمين: السيسي أكد وجود تجاوزات فردية من الداخلية.. ونفى اتجاه الدولة لتأميم القطاع الخاص

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محمد الأمين: السيسي أكد وجود تجاوزات فردية من الداخلية.. ونفى اتجاه الدولة لتأميم القطاع الخاص محمد الأمين: السيسي أكد وجود تجاوزات فردية من الداخلية.. ونفى اتجاه الدولة لتأميم القطاع الخاص

محمد الامين

قال المهندس محمد الأمين، إن هذا يعد أول اجتماع يعقده الرئيس مع رجال الأعمال، بحضور مجلس وزراء مصغر من عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأضاف الأمين، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، أن الرئيس السيسي تحدث خلال الاجتماع حول دور القانون والشرطة وأكد على وجود بعض التجاوزات الفردية من أفراد الداخلية.

وأوضح أن الرئيس السيسي استمع إلى بعض رجال الأعمال حول تخوفاتهم من أداء بعض الجهات المسؤولة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي والمشاكل التي يتعرضون لها من وقت للآخر في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أنه سيتم تحديد جهة مختصة تعالج مثل هذه السلبيات.

وتابع محمد الأمين قائلًا: بعض رجال الأعمال قالوا للرئيس السيسي إن الدولة تتجه لتأميم القطاع الخاص، وفي المقابل أكد الرئيس أنه لن يقوم بهذا الأمر ولا يوجد هناك اتجاه من للقيام بهذا الأمر، مضيفًا أن الدولة تؤمن بالقطاع الخاص ودوره وأوضح أنه يجري حاليا توافق بين جهات ووزارات الدولة لتوحيد العمل مع المستثمرين في اتجاه واحد لمصلحة البلاد، كما اجتمع مع وزيرالمالية والضرائب.
> وأكد الأمين، أنه لم يتم ذكر اسم شخص معين في إشارة لرجل الأعمال صلاح دياب.

وأضاف محمد الأمين، أن الاجتماع انتهى بشعور عام من الاطمئنان بين الحضور من رجال الأعمال وطالب بوجود آلية تواصل دائم مع الدولة للتنسيق بين ما يريده رجال الأعمال ومتطلبات الدولة، حيث تم الاتفاق على تحديد 4 أو 5 أشخاص للاجتماع شبه الأسبوعي مع وضع آلية اجتماع شهري في هذا الشأن.

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