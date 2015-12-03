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تعرف على تفاصيل جلسة الزمالك مع شركة إسبانية بشأن ' الملعب الجديد '

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تعرف على تفاصيل جلسة الزمالك مع شركة إسبانية بشأن ' الملعب الجديد ' تعرف على تفاصيل جلسة الزمالك مع شركة إسبانية بشأن ' الملعب الجديد '

هل يفضل جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي ضم عمرو السولية للفريق؟ وما الذي دار بينه وبين أسطورة الفريق التدريبية مانويل جوزيه؟

هذا ما يستعرضه FilGoal.com في الجزء الثالث من حوار المدرب البرتغالي مع الصحفيين الخميس أثناء معسكر الإمارات.

وقال بيسيرو:"لا أعلم شيئا عن تعاقد الأهلي مع السولية. لا أعلم عنه شيئا ولن أتحدث عنه لهذا السبب. لدي 29 لاعبا منهم من لم يشارك حتى اللحظة فكيف لي أن أفكر في تعاقدات جديدة؟"

وأضاف "لا أحب مقارنتي بأحد وعندما جلست مع جوزيه سألته عن اختيار الأهلي ورأيه في الكرة المصرية عموما. محمد أبو تريكة تمنى لي التوفيق مع الأهلي عندما قابلته في الحفل".

وأردف "أحب ليونيل ميسي لكنني أفضل عليه كريستيانو رونالدو لأنه برتغالي. لديها أفضل لاعبين في القارة".

وتابع "لا أهتم بنتائج الفرق الأخرى المهم بالنسبة لي هو أن يفوز فريقي بمبارياته. كان من المفترض أن نفوز بمباراة مصر المقاصة كما شاهدتم جميعا أننا كنا الأفضل".

وأكمل "نحتاج في الفترة المقبلة إلى تحسين ضغط الثلث الهجومي على الخصم ولا أستطيع تحديد موعد معين سيكون الفريق جاهزا فيه فحن نتدرب جيدا قبل وبعد المباريات".

وأوضح "عمرو جمال لم يختلق مشكلة بعد خروجه من القائمة في إحدى المباريات. لم يحدث شيئ من هذا وعندما أدفع بـ11 لاعبا تريدون أنتم 11 أخرين وتتساءلون لماذا لم يدفع بفلان مكان فلان".

وأردف "لا أنتقد لاعبا أمام الإعلام فقط أتحدث معه شخصيا. ليس لدي تعليقا على رحيل جوزفالدو فيريرا من الزمالك".

وأتم "جميع اللاعبين يمتلكون الفرصة للمشاركة فأنا لا أنظر إلى حسابات أخرى حين أختار العناصر المناسبة. إذا أجاد أحدا فسيأخذ مكانه بالتأكيد مع الفريق".

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