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البدري مهاجما حكم مباراة نيجيريا: تحكيم فاجر.. تلقى التعليمات قبل اللقاء

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البدري مهاجما حكم مباراة نيجيريا: تحكيم فاجر.. تلقى التعليمات قبل اللقاء البدري مهاجما حكم مباراة نيجيريا: تحكيم فاجر.. تلقى التعليمات قبل اللقاء

هاجم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حكم مباراة أمام نيجيريا واصفا أدائه التحكيمي بـ"الفاجر".

كوارث تسبب بها حكم مباراة نيجيريا ومصر فاحتسب ركلتي جزاء للمنتخب النيجيري ضد مصر في لقاء مثير انتهى 2-2. (طالع التفاصيل)

وتحدث البدري عن حكم المباراة في تصريحات لقناة النهار قائلا: "أداء تحكيمي فاجر. احتسب ضدنا ركلتي جزاء ليس لهما أي أساس من الصحة".

وأضاف "خبرتي تقول إنه تلقى بعض التعليمات قبل المباراة وخاصة بعد فوز الجزائر".

وأكمل حديثه قائلا: "لولا توتر لاعبو المنتخب وعدم التوفيق في بعض الفرص لحققنا الفوز. وبالطبع اعذر اللاعبين".

وعن لقاء مالي الحاسم قال البدري: "الأهم أننا نمتلك فرصة للتأهل ومباراة ستكون صعبة بكل تأكيد".

وأتم "الجماهير تحكم أداء المنتخب بالاندفاع الهجومي فقط وهذا غير منطقي".

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