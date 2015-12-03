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بالفيديو..مذيعة تغلق الهاتف فى وجه توفيق عكاشة.. والنائب: انتى بتكلمى مفجر ثورة

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بالفيديو..مذيعة تغلق الهاتف فى وجه توفيق عكاشة.. والنائب: انتى بتكلمى مفجر ثورة بالفيديو..مذيعة تغلق الهاتف فى وجه توفيق عكاشة.. والنائب: انتى بتكلمى مفجر ثورة
شهد برنامج "برلمان 2015" على فضائية"mbc "مشادة كلامية حادة بين الدكتور توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، وبين مقدمة البرنامج الإعلامية إيمان أبوطالب، بعد مطالبة الإعلامية له بتوضيح أسباب ترشحه لرئاسة البرلمان وهو ما اعتبره استهزاء به، مما اضطر مقدمة البرنامج لإغلاق الهاتف وإنهاء المداخلة.

ودار الحوار بين الإعلامية إيمان أبو طالب والدكتور توفيق عكاشة بتوجهها سؤالاً قائلة: "لية هتترشح على رئاسة البرلمان؟، فرد قائلاً: "هو أنا كنت اترشحت عضو مجلس نواب ليه يا أستاذة؟، فقاطعته:"حضرتك لية بتستهدف رئاسة مجلس النواب؟، فرد: "علشان المرحلة اللى جاية تتطلب رئيس برلمان له مميزات خاصة، أولاً أن يكون مارس عمل سياسى على مدار فترة طويلة ويكون فاهم مستقبل مصر أية؟ وخاصة الدستور أعطى البرلمان قوة كبيرة جداً تعتبر أعلى قوة دستورية موجودة فى البلاد، ورئاسته تحتاج عمل شاق جداً".

وتابع عكاشة: "كل أبناء الإعلام يعلمون أن رئاسة البرلمان هى دور إدارى ودور سياسى أيضاً، ورئيس المجلس زيه زى العضو ويحتل منصة الرئاسة بعد انتخاب زملاءه له".

وقاطعته الإعلامية إيمان أبو طالب قائلة: "من حقك ومن حق كل نائب الترشح لرئاسة مجلس النواب"، مما اعتبرها عضو مجلس النواب إهانة له واستهزاء به، وقال منفعلاً: "انتى بتستهزئى بيا انتى بتكلمى مفجر ثورة، وبتكلمى نائب حصل على أعلى الأصوات، بصى القناة اللى انتى شغالة فيها غلط"، فاضطرت الإعلامية لإغلاق الهاتف فى وجهه قائلة: "أنا مش بكلم مفجر ثورات أنت زيك زى أى نائب".

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في أولى مكالمته بعد حصوله على مقعد في البرلمان .. "توفيق عكاشة" يخرج عن حدود السياق و يخبر المذيعة بإنه مفجر الثورة .. شاهد رد فعلهاMBC MASR 2

Posted by MBC MASR 2 on Thursday, December 3, 2015

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مصر 365

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