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"حماس" تدعو الفلسطينيين فى الضفة لـ "جمعة غضب" ضد الاحتلال الإسرائيلى

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"حماس" تدعو الفلسطينيين فى الضفة لـ "جمعة غضب" ضد الاحتلال الإسرائيلى "حماس" تدعو الفلسطينيين فى الضفة لـ "جمعة غضب" ضد الاحتلال الإسرائيلى
دعت حركة "حماس" جماهير الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية إلى الخروج فى "جمعة غضب" جديدة وإشعال المواجهات فى وجه الاحتلال الإسرائيلى ردا على هدم منازل المقاومين وللضغط لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزين.

وقالت الحركة - فى بيان صحفى اليوم الخميس - "إن إقدام قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين على هدم منزلى المقاومين البطلين الشهيد إبراهيم العكاري، والأسير راغب عليوي، سيجلب على جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الويلات من ردود المقاومة المتتالية".

ودعت عموم أبناء الشعب الفلسطينى المقاوم إلى أوسع مشاركة فى المواجهات التى سيشعلها الشباب المقاوم عقب صلاة الجمعة مباشرة عند مختلف نقاط التماس فى مدن وقرى الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى سيكون فى انتظاره موجة جديدة من العمليات البطولية ردا على هدم منازل المقاومين وتأكيدا على الوفاء لدمائهم.

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مصر 365