وزير الخارجية الالمانى يستبعد الاستعانة بقوات برية أوروبية فى سوريا

>استبعد وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير الاستعانة بقوات برية أوروبية فى سوريا لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

وقال شتاينماير فى تصريح له على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بالعاصمة الصربية بلجراد – أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس - بالرغم من عدم كفاية الهجمات الجوية لمكافحة "داعش"، فإنه من المؤكد أيضا ألا تكون هناك قوات برية أوروبية فى سوريا.

وشدد على ضرورة الاهتمام بألا تتناحر قوات المعارضة غير الإسلامية فى سوريا ضد بعضها البعض، ولكنها يجب أن ترى تنظيم "داعش" عدوا مشتركا، ولابد من مواصلة العمل على هذا الأمر.

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