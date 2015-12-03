صحيفة فرنسية تكشف عن دخول الرئيس الجزائرى مصحة فى مدينة جروتوبل

>ذكرت صحيفة فرنسية أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة يتواجد بمصحة "اليمبرت" بمدينة جرونوبل الفرنسية، وكشفت صحيفة " لودوفينيه ليبريه" النقاب عن وصول بوتفليقة فى حدود الساعة الرابعة والنصف من مساء الخميس إلى مصحة " اليمبرت" جرونوبل ربما لاستشارة طبية من طبيب القلب المعالج له.

وسبق لبوتفليقة أن تلقى العلاج بقسم أمراض القلب بمصحة اليمبرت فى 14 نوفمبر 2014، وهو القسم الذى يرأسه طبيب سبق له العمل بمستشفى فال دوجراس العسكرى بالعاصمة الفرنسية باريس الذى نقل إليه بوتفليقة بعد تعرضه لجلطة دماغية فى ابريل 2013 فى رحلة علاجية استمرت أكثر من 80 يوما.

وكان بيان للرئاسة الجزائرية أكد فى وقت سابق أن الرئيس بوتفليقة غادر البلاد اليوم الخميس نحو فرنسا فى زيارة خاصة قصيرة للخضوع لفحوصات طبية دورية تحت إشراف أطبائه المعالجين.

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