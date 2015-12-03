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مستثمر في البحر الأحمر: الرئيس نفى خلال لقاءنا وجود نية لتأميم شركات رجال الأعمال

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السيسي خلال اجتماعه برجال الأعمال

خلال اجتماعه برجال الأعمال

أكد رجل الأعمال محمد شوقي عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، وأحد المشاركين في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من رجال الأعمال أن اللقاء يعد رسالة طمأنة لهم على الاستثمارات الخاصة بهم في .

وأضاف شوقي أن الرئيس السيسي أرسل عدة رسائل خاصة لرجال الأعمال، خلال اللقاء بأنه لا يوجد تأميم على شركات رجال الأعمال أو فرض حراسة وأن هذه الأوضاع انتهت دون رجعه، مطالبًا إياهم بالتوسع في أعمالهم واستثماراتهم وأنهم لابد من ضخ استثمارات جديدة منهم في مصر، ورسالة آخرى من الرئيس بأن مصر دولة قانون.

وكشف شوقي أن اللقاء استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة بمشاركة نحو 35 رجل أعمال من مختلف القطاعات.​
رجل الأعمال محمد شوقي

رجل الأعمال محمد شوقي

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