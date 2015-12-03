طالبة بجامعة المنصورة تبتكر نظاما ذكيا يحد من حوادث الطائرات

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الطالبة سارة عبد اللطيف من كلية الحاسبات والمعلومات، والتى ابتكرت مشروعا ذكيا للاستجابة فى حالات الطوارئ للحد من حوادث الطائرات والمسجل بأكاديمية البحث العلمى وبراءات الاختراع.

والمشروع يقدم نظاما ذكيا محملا على Robot)) بحجم اليد مصنوع خصيصا بمواد صنع الصندوق الأسود لتحمله مختلف أنواع الطوارئ به رقاقة تساهم فى تمكين الرجل الآلى الكاميرا (كما فى الهواتف الخلوية) من اختراق الجدران ورؤية ما وراءها من خلال موجات كهرومغناطيسية تعرف (بتيراهيرتز) وهذا التوصيل بمثابة إنجاز تكنولوجى مهم نتج عنه تصميم رقاقة يمكن أن تحول Robot)) كما فى الهواتف الخلوية إلى آلات يمكنها أن ترى عبر الجدران والخشب والورق، وذلك من خلال موجات كهرومغناطيسية تعرف بـ"تيراهيرتز" من الممكن إنشاء الصور عبر استخدام هذه التقنية الجديدة من خلال الإشارات التى تعمل فى حقل موجات التيراهيرتز بدون الحاجة إلى استخدام عدسات كثيرة متعددة، وكذلك مكلفة داخل الآلة مما سيؤدى إلى تقليص الحجم والتكلفة.

وتستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة للعثور على الاسلاك المعدنية فى الجدران أيضا والنظام محمل به احداثيات المطارات الموجودة بالعالم وقاعدة بيانات خاصة بالركاب من حيث رقم رحلتهم ورقم التذكرة الخاصة بهم ورقم مقاعدهم على الرحلة وبه ملف خاص ببصمة وجوههم يقوم النظام بتحميل التقنية الجديدة والتى تمكن من نقل إشارات كاميرا الفيديو التى من خلالها يمكن تسجيل كل ما يحدث خلال الرحلة لحظة بلحظة، كما ( مباريات كرة القدم المباشرة ) ويمكن من خلالها البحث عن الركاب الموجودين بالفيديو من خلال معالجة الصور والفيديو وتحسينها وباستخدام نظرية التمثيل المتماثل حيث نقوم بتسجيل الفيديو ومن ثم تحويله تلقائيا إلى الصور مع الاحتفاظ بالفيديو أيضا، ويمكن من خلالها البحث عن راكب معين فى حالة حدوث حادثة للطائرة وتشوه للجثث.

وبذلك بات أسهل مقارنة الأشخاص الموجودين على الطائرة بالناجيين ومعرفة المختفين والمتشوهين، وفى حالة السطو المسلح معرفة الأشخاص الموجودين على الطائرة ومقارنتهم بالركاب المسجلين فعليا على الطائرة بأرقام التذاكر ومقاعدهم والبحث عن جزء من صوره فى قاعدة البيانات الخاصة بالنظام.

وهذا النظام يقوم بالتسجيل لحظة بلحظة فى حالة وجود أى حالة من حالات الطوارئ يقوم بإرسال رسالة إلى الشاشات الموجودة بأبراج المراقبة بمطارى الإقلاع والشاشات الموجودة بأبراج المراقبة بمطارى الإقلاع والوصول والمطارات القريبة من الطائرة من خلال النظام لأنه يرسل الرسالة لمطارى الإقلاع والوصول ويقوم بحساب موقعة عن طريق الاحداثيات الخاصة به ومقارنتها بإحداثيات المطارات القريبة منه وإرسال رسائل استغاثة فى الحال ومعرفة كل ما يحدث للطائرة لحظة بلحظة يقومون بإرسال الاستغاثات المطلوبة بناء على افتراضات وقوعها فى اى منطقة او سرعة الاستجابة للطائرة وتقليل ما يمكن فقده.



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