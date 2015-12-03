السيسي: نحرص على حل مشكلات رجال الأعمال والتواصل معهم بشكل منتظم

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار، والتي شملت أجراء تعديلات تشريعية، وتنفيذ مشروعات قومية، والتغلب على مشكلة الطاقة وتوفيرها للمصانع، وذلك خلال اجتماعه مع، وذلك في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ما تواجهه مصر من تحديات لن تثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وحث الرئيس رجال الأعمال والمستثمرين المصريين على الاستفادة مما تقدمه المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود رجال الأعمال بما يُعظم من إمكانيات الشركات المصرية ويعزز من فرصها في تحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تنفيذه من مشروعات.

وأكد السيسي، حرصه على حل مشكلات رجال الأعمال واستعداده للتواصل معهم بشكل منتظم بما يضمن توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص في مصر وازدهاره، مشيرًا إلى ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من جهود في التعامل مع شكاوى المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها.

وذكر السفيرعلاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة للتغلب على التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى تبنى توجه اقتصادي توسعي يشمل تنفيذ مشروعات قومية في مختلف القطاعات بما يضمن جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأشار إلى الجهود التي قامت بها الدولة للتغلب على مشكلة الطاقة وتشغيل المصانع المتوقفة وعودتها للإنتاج، منوهًا إلى حرص الحكومة على التوسع في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات والأسمنت خلال الفترة القادمة، بما يساهم في تخفيض الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي.

تناول ما قامت به الحكومة من تدابير تشريعية وإدارية لتيسير إجراءات إنشاء الشركات الجديدة وتقصير الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص والتصاريح.