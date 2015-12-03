سائق يتهم جارته بقتل طفلته لسرقة قرطها الذهبي فى بني سويف

اتهم سائق توك توك جارته بقتل طفلته وإلقاء جثتها بزراعاتإحدي قري مركز اهناسيا بعد سرقة قرطها الذهبي فالقى رجال المباحث القبض عليها وأشرفوا على نقل الجثة للمستشفى وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريحها قبل دفنها.

تلقى العميد هشام درويش، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بإبلاغا من " خالد.م" - 30 سنة سائق توك توك ومقيم فى قرية الشيخ سليمان، دائرة المركز - بعثوره على جثة ابنته "جنا" ـ 3 سنوات - فى منطقة الزراعات بعد تغيبها عن المنزل قرابة يوم .

> بإخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن بني سويف أنتقل الرائد محمد عبد اللطيف، رئيس المباحث وتبين له ان الطفلة مخنوقة ببنطلون ،وبسؤال الشاكى اكد انها كانت ترتدى قرطا ذهبيا واتهم زوجة أحد جيرانه، بأستدراجها للزراعات وسرقة القرط وخنقهتا بإستخدام أحد بنطلونين كانت ترتديهما .

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