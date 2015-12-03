ضبط عاطل لحيازته 4 كيلو بانجو بأسوان

ألقت قوة من مباحث أسوان اليوم القبض على عاطل بحوزته 4 كجم من نبات البانجو المخدر، وتم التحفظ على المتهم وتحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر إخطارًا بتمكن رجال المباحث بقسم أول أسوان والقوة المرافقة من المتهم "محمود.ح" 35 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم أول أسوان وبحيازته لفافة كبيرة بداخلها نبات البانجو المخدر.

وتحرر المحضر رقم 6911 إدارى قسم أول اسوان لعام 2015م، وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة التحقيقات.

>