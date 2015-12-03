"التموين" تضبط صاحب ثلاجة بداخلها 900 كيلو أسماك مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبطت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، صاحب ثلاجة مواد غذائية وبحوزته 900 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين معلومات تفيد بقيام صاحب ثلاجة مواد غذائية لحفظ اللحوم بنطاق دائرة ثان السلام بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "أسماك" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتضر بصحة المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة اليوم، ترافقهم لجان مفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة الثلاجة المتحرى عنها، وأسفرت عن ضبط صاحبها وبحيازته 900 كيلو أسماك فاسدة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.