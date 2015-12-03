حسام فريد: السيسى شكل لجنة بين الرئاسة ورجال الأعمال تجتمع شهرياً

كشف رجل الاعمال حسام فريد رئيس شركة الويلر فريد للطلمبات ورئيس مبادرة اشتغل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال اجتماعه مع رجال الأعمال عصر اليوم، على تشكيل لجنة بين الرئاسة ورجال الاعمال على أن تجتمع شهريا لبحث المعوقات التى تواجه رجال الاعمال وتقف حائلا أمام تنمية الاقتصاد الوطنى.

وأضاف فريد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس بدء كلامة بطمأنة المستثمرين ووقوف الدولة دائما بجانبهم وعدم اللجوء إلى تأميم الشركات كما يردد البعض، كما تطرق فى حديثة حول الزام الرئيس رجال الاعمال بالتبرع مؤكدا أن هذا الكلام عارى تماما من الصحة، وأضاف قائلا:"التبرع ده حرية شخصية لا فرض ولا غصب".

وأشار فريد إلى تم الحديث على التشغيل والتوظيف وكيفية توفير فرص العمل للشباب للقضاء على البطالة، بالاضافة إلى عرض جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين بجميع القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية، بالاضافة إلى عرض روؤية رجال الاعمال حول كيفية تطوير الجهاز الادارى للدولة والاستفادة من الطاقات الشابة به بحيث يتم محو البيروقراطية داخل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة.

وأوضح فريد أن رجال الاعمال عرضوا روئيتهم حول تطوير المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الدولة مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وغيرها من المشروعات.

واستكمل فريد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريص على تدوين جميع المعوقات التى كان يعرضها رجال الاعمال، مضيفا: "كان ماسك ورقة وقلم بيدون فيها جميع الملاحظات ووعد بحلها".

وأشار إلى أنه تم عرض مشكلة قطاع السياحة، لافتا إلى قيام هشام زعزوع وزير السياحة بعرض خطة الحكومة لاستعادة السياحة لسابق عهدها من خلال الترويج فى الخارج، ولجنة للتعامل مع إدارة الازمات على غرار أزمة الطائرة الروسية.

وفيما يتعلق بأزمة الدولار..أضاف فريد أن طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خطة البنك فى توفير الدولار خلال الفترة المقبلة للصناع من أجل تأمين كامل احتياجتهم من المواد الخام من أجل تدوير عجلة الانتاج بالمصانع، بالاضافة إلى العمل على تغطية الاعتمادات البنكية ، بالاضافة وضع خطة لربط الصرفات بالبنوك للسيطرة على السوق السوداء.

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