صور| عصام الأمير يلتقي أعضاء لجنة الرصد الإعلامي للانتخابات البرلمانية

كتبت – إنجي لطفي

التقى اليوم عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأعضاء لجنة متابعة وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية 2015، برئاسة دكتور حسن عماد مكاوي التي أنهت أعمالها في رصد ومتابعة الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية .

أعرب الأمير عن تقديره للمجهودات التي قامت بها اللجنة ، والتي حرصت فيها على تطبيق المباديء والمعايير التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالنسبة للدعاية الإعلامية للانتخابات، كما أثنى الأمير على عمل اللجنة الذي جاء في إطار من الشفافية والحيادية والموضوعية وإعمال القانون حتى تلتزم كافة وسائل الإعلام بهذه المعايير لمساعدة الناخب المصري في اختيار خير من يمثله في البرلمان.

وأضاف الأمير أن الاتحاد قدم كافة سبل الدعم اللوجستي للجنة خلال فترة عملها حتى تتمكن من أداء العمل المنوط بها. وقد وجهت اللجنة برئاسة أ.د عماد مكاوي الشكر لاتحاد الإذاعة والتليفزيون على الدعم المقدم لها والذي ساهم في تذليل كافة العقبات لأداء واجبها ، كما أشادت اللجنة بحرفية ومهنية قنوات وإذاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، ورغم محدودية ما صدر عنهم من مخالفات إلا أنهم كانوا يبادرون بالاعتذار والتصويب عن ذلك في البرامج والنشرات الإخبارية، فالهدف من عمل اللجنة هو ترشيد الأداء وليس تصيد الأخطاء.

وقام الأمير بتكريم السادة أعضاء اللجنة وهم: أ.د حسن عماد مكاوي رئيس اللجنة المستشار مجدي ضيف مقرر اللجنة الأساتذة الإعلاميين – محمد كامل البيطار – فاطمة علي فؤاد – محيي الدين جلال – إبراهيم كامل الصياد – عمر محمد أنور الأساتذة الصحفيين – ماجدة موريس جرجس – مجدي أحمد عبد العزيز المجلس القومي لحقوق الإنسان – أمجد محمد فتحي – بخيت عمر الواحي الأساتذة الأكاديميين – أ.د هويدا سيد مصطفى – أ.د هبة أمين شاهين – أ.د محمد محمود المرسي – د. نيرمين زكريا خضر القنوات الخاصة: – د. وائل محمد العشري – وائل مصطفى الشيخ المنطقة الإعلامية الحرة عفت محمد عبد العظيم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون – د. ناصر محمد فرغل – سوسن التوني – محمد حسن – خالد شفيق – محمد يسري.