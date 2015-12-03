«الحكومة» تعرض على «السيسي» خُطواتها الأخيرة لمساعدة قطاع السياحة

قال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزي، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة و رئيس هيئة الرقابة الإدارية، استعرضوا خلال لقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجهود التي يقومون بها في إطار توجه الحكومة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتيسير أعمالهم لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

تناولوا الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة لمساعدة قطاع السياحة على تجاوز الصعوبات الراهنة، ودعم المستثمرين المتعسرين، بالإضافة إلى قيام الحكومة بسداد كل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة وما كان لهذا القرار من مردود إيجابي على سوق المال المصرية.

تحدث خلال اللقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الحاضرين، حيث أكدوا التزامهم بمواصلة العمل مع الدولة من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدمًا.

وأشار بعضهم إلى عدد من النقاط والمقترحات التي يأملون في مراعاتها في المرحلة القادمة، وأشاروا إلى ادراكهم لأهمية التيقظ خلال هذه المرحلة من مساعي البعض لبث الفرقة بين المصريين، مؤكدين على ثقتهم في مستقبل مصر الواعد، وحرصهم على تكثيف العمل وزيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أعرب في نهاية اللقاء عن تقديره للدور الوطني الهام الذي يقوم به مجتمع الأعمال المصري، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الصعوبات الناتجة عن فترة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، فضلًا عما تعانيه مصر من مشكلات متراكمة على مدار العقود الماضية تستوجب توحيد جهود كافة المصريين ليتسنى التغلب عليها في أسرع وقت وتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وقد طلب السيسي من الحضور تشكيل مجموعة اتصال تضم ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتواصل بشكل مباشر معه لضمان تذليل أي صعوبات قد تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.