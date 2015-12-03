فاردي على موعد مع كسر رقم تاريخي منذ 83 عاما

كتب جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي اسمه بحروف من نور حينما سجل هدفا في شباك مانشستر يونايتد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

فذلك الهدف الذي سجله فاردي جعله أول لاعب في عهد البريميرليج يستطيع تسجيل 11 هدفا في 11 مباراة متتالية، بعد تجاوز رقم مهاجم مانشستر يونايتد رود فان نيستلروي الذي

كان سجل 10 أهداف.

وحينما يحل ليستر ضيفا على سوانزي سيتي في ملعب الحرية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل سيكون فاردي على موعد مع تحطيم رقما تاريخيا ظل صامدا لـ83 عاما.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إلى أن فاردي إذا ما سجل هدفا فإن ذلك يعني معادلة رقم لاعب شيفيليد يونايتد السابق جايمي دان.

ففي الدوري الإنجليزي موسم 1932-1931 سجل جايمي دان 18 هدفا في 12 مباراة متتالية.

وإذا ما نجح فاردي في تسجيل هدفا في شباك سوانزي فإنه سيعادل رقم لاعب شيفيليد بتسجيل هدفا على الأقل في 12 مباراة متتالية.