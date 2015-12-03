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لافروف: لاجديد في الاجتماع مع أوغلو ووزير خارجية.. وتركيا: مشاكلنا لن تحل باجتماع

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لافروف: لاجديد في الاجتماع مع أوغلو ووزير خارجية.. وتركيا: مشاكلنا لن تحل باجتماع لافروف: لاجديد في الاجتماع مع أوغلو ووزير خارجية.. وتركيا: مشاكلنا لن تحل باجتماع

لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن اجتماعه مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو لم يثمر عن أي جديد، مشيرًا إلى أنه كرر نفس مواقف رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية

على الجانب الآخر قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن المشكلة بين أنقرة وموسكو لن تحل باجتماع واحد، ولكن من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، مشيرًا إلى تعبير الجانب التركي عن عزائه لروسيا في حادث سقوط الطائرة، وذلك حسبما أفادت فرانس برس.

وكان لافروف وأغولو قد اجتمعا للمرة الأولى اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أزمة سقوط الطائرة الروسية على هامش قمة الأمن والتعاون في العاصمة الصربية بلجراد.

وأسقطت تركيا في نوفمبر الماضي طائرلاة روسية من طراز سوخوي بدعوى اختراقها المجال الجوي لها.

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