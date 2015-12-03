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نشرة «ONA» للفضائيات| تطوير استديوهات «ماسبيرو».. «مفيدة» ضيفة أبلة فاهيتا.. «بوضوح» الأعلى مشاهدة

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

التقى، اليوم، عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيادات قطاع الهندسة الإذاعية والعاملين بالقطاع، للاستماع لآرائهم في تفعيل وتطوير العمل بستوديوهات ماسبيرو والوقوف على المشاكل التي تواجههم في العمل وخاصةً مشكلة الكهرباء والتي تبذل فيها جهود كبيرة لحلها وبدعم من الدولة.. للمزيد

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

تُحل الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على CBC، ضيفة على البرنامج الساخر “أبلة فاهيتا” في الموسم الثاني له، والذي تقدمه الُدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة “سي بي سي”، وذلك اليوم الخميس ، في تمام الحادية عشر مساءً.. للمزيد

جو أشقر وأبلة فاهيتا

جو أشقر وأبلة فاهيتا

حصل برنامج “بوضوح”، المذاع على قناة الحياة، على المركز الأول كأعلى نسبة مشاهدة بالبرامج اليومية، كما حصد برنامج “واحد من الناس” الذي يذاع على ذات القناة على المركز الأول كأعلى نسبة مشاهدة للبرامج الأسبوعية للشهر الثاني على التوالي، وذلك حسب تقرير شركة “أبسوس”، العالمية المتخصصة في بحوث قياس نسب المشاهدة للقنوات الفضائية المصرية والعربية، في تقريرها الصادر عن  شهر نوفمبر.. للمزيد

عمرو الليثي

عمرو الليثي

إدارة «روتانا » قررت استمرار برنامج “من الأخر” على شاشتها حتى نهاية العام الحالي، بعد أن كان متوقعًا أن يتوقف نهاية شهر نوفمبر المُنصرم.. للمزيد

الدكتور محمد العقبي مقدم برنامج “من الآخر”

الدكتور محمد العقبي مقدم برنامج “من الآخر”

رصدت وكالة «ONA»، غياب ثلاثة إعلاميين عن الشاشة خلال الأسبوع الماضي، وهم الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «العاشرة مساءً» على شاشة دريم، والإعلامي أسامة منير مقدم برنامج «أنا والنجوم وهواك» على محطة نجوم أف إم ، والإعلامية رولا خرسا مقدمة برنامج «ماذا بعد» على قناة LTC، لأسباب مختلفة.. للمزيد

وائل الإبراشي ورولا خرسا وأسامة منير

وائل الإبراشي ورولا خرسا وأسامة منير

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أونا

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