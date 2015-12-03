عادل إمام وخالد صلاح والفيشاوى وقلاش يشاركون فى عزاء والدة وائل الإبراشى

شارك فى عزاء والدة الإعلامى وائل الإبراشى بمسجد عمر مكرم، مساء اليوم الخميس، الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" والدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال ومالك فضائية "دريم" ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، والكاتب الصحفى على السيد.>ومن النجوم، حضر الفنان عادل إمام، والفنانة صابرين، والمنتج محمود شميس، والفنان فاروق الفيشاوى، والفنانة سيمون، والفنانة سما المصرى، بالإضافة إلى الدكتور وليد مصطفى رجل الأعمال، والإعلامى خالد الغندور، واللاعب حسام حسن.>كما شارك فى مراسم العزاء، الإعلامى سيد على، والإعلامى مجدى عبد الغنى، وأشرف زكى نقيب الممثلين، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والإعلامى طارق علام، والمستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال.